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CRONACA | 17 maggio 2026, 10:25

Superstrada, auto contromano all’altezza di Masserano

Sono intervenuti i Carabinieri

Superstrada, auto contromano all’altezza di Masserano, foro archivio

Superstrada, auto contromano all’altezza di Masserano, foro archivio

Momenti di apprensione lungo la superstrada in direzione Biella, dove un automobilista nella serata di ieri sabato 16 maggio ha segnalato la presenza di un veicolo che stava procedendo contromano. E purtroppo non si tratta del primo episodio del genere segnalato lungo questa importante arteria di collegamento per il territorio. 

L’episodio è avvenuto all’altezza dello svincolo di Masserano. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono immediatamente attivati per intercettare il veicolo, ma al loro arrivo sul tratto indicato l’auto non è stata più rintracciata.

s.zo.

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