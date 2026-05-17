Superstrada, auto contromano all’altezza di Masserano

Momenti di apprensione lungo la superstrada in direzione Biella, dove un automobilista nella serata di ieri sabato 16 maggio ha segnalato la presenza di un veicolo che stava procedendo contromano. E purtroppo non si tratta del primo episodio del genere segnalato lungo questa importante arteria di collegamento per il territorio.

L’episodio è avvenuto all’altezza dello svincolo di Masserano. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri si sono immediatamente attivati per intercettare il veicolo, ma al loro arrivo sul tratto indicato l’auto non è stata più rintracciata.