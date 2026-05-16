Castelletto Cervo, sovrapressione da un bombolone gpl: strada chiusa e 6 abitazioni evacuate FOTO

Attimi di preoccupazione a Castelletto Cervo per una fuga gas che ha richiamato l’attenzione dei residenti.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 16 maggio, in via 25 Aprile, a due passi dal Municipio: stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe verificata una probabile sovrapressione di un bombolone a gpl presente in un’abitazione. Per precauzione, sono state evacuate almeno 6 abitazioni situate nelle vicinanze per consentire le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza dell’area interessata.

La strada è al momento chiusa al traffico. Presenti anche i Carabinieri, assieme al sindaco Omar Giletti.