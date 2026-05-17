Il sindaco di Ronco sulla morte di Luana Siviero: "Era un'amica, come lo era suo marito"

Profondo cordoglio a Ronco per la scomparsa di Luana Siviero, dipendente dell’Ospedale di Biella e subacquea che nella giornata di ieri ha perso la vita all'Isola d'Elba. E' una notizia che ha colpito l’intera comunità e quanti la conoscevano e le volevano bene. La donna era molto conosciuta in paese anche per il forte legame con il marito Luigi, venuto a mancare alcuni anni fa.

Tra i primi messaggi di vicinanza alla famiglia quello del sindaco di Ronco, Celestino Lanza, che ha voluto ricordare con parole sentite l’amicizia che lo legava alla coppia.

“Mi dispiace moltissimo aver appreso la notizia della morte di Luana. Era un’amica, come lo era suo marito Luigi, purtroppo deceduto pochi anni fa. Sono costernato”, ha dichiarato il primo cittadino.