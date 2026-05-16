Scontro tra due mezzi alla rotonda di Valdengo, una donna in ospedale FOTO

Una donna è stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, a seguito di un sinistro stradale, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 16 maggio, alla rotonda di Valdengo, all’angolo tra via Quintino Sella e via Verdi.
A rimanere coinvolti due mezzi per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi.
Presenti, con due equipaggi, anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Non è la prima volta che accadono incidenti in quel specifico punto.