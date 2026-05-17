A Tavigliano “La solidarietà… che unisce” FOTO

“La solidarietà… che unisce”, è l’evento benefico promosso dall’associazione Piccolo Fiore con il patrocinio del Comune di Tavigliano e della Valle dell’Acqua che si è svolto ieri sabato 16 maggio, alle ore 21 alla 13 edizione.

La serata, condotta da Cristiano Gatti, nasce con l’obiettivo di sostenere i progetti socio-educativi di Domus Laetitiae, attraverso una raccolta fondi a offerta libera. Un appuntamento ormai consolidato nel territorio, capace di unire sport, musica e solidarietà nel segno della partecipazione e della condivisione.

A fare da filo conduttore dell’edizione 2026 è stata la frase di Desmond Tutu: “Fai del bene dove sei. Sono i piccoli gesti di bontà che rendono il mondo migliore”.

Alla serata era presente il sindaco Gino Mantello. Grande ospite dell'evento è stato l’ex ciclista Denis Lunghi, mentre sono stati proiettati dei video della ex pallavolista Paola Cardullo e dell’ex nuotatrice Alessia Filippi.

L’intero ricavato della verrà devoluto all’associazione Piccolo Fiore per sostenere i progetti educativi e sociali di Domus Laetitiae.