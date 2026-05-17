Biella-Piedicavallo: trionfa Michele Fontana, tra le donne vittoria per Gloria Rita Giudici FOTO e VIDEO

L'arrivo

Si è svolta con grande partecipazione la storica gara podistica Biella–Piedicavallo, una delle prove più impegnative e suggestive del panorama running biellese, caratterizzata da un percorso interamente in salita che mette alla prova resistenza e strategia degli atleti.

A imporsi nella classifica generale è stato Michele Fontana, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h07’43’’, confermando la sua ottima condizione atletica. Alle sue spalle, in seconda posizione, classificato Mustapha Boussifi con il tempo di 1h09’38’’ , mentre al terzo posto c'è Matteo Lometti in 1h12’42’’, autore comunque di una prova di grande livello.

Nella gara femminile la vittoria è andata a Gloria Rita Antonia Giudici, che ha chiuso la prova in 1h19’30’’, imponendosi con autorevolezza lungo tutto il tracciato. Secondo posto per Barbara Bani con il tempo di 1h23’13’’, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Mirella Monticciolo in 1h42’32’’.

Particolare curiosità ha suscitato la presenza lungo il percorso e all’arrivo di Francesco Puppi, compagno della vincitrice femminile Gloria Rita Giudici, che ha seguito da vicino la prestazione della atleta fino al traguardo, condividendo i momenti finali della gara.

La FIDAL PIETRO MICCA BIELLA RUNNING con 9 partecipanti è la società più numerosa seguita da FIDAL LA VETTA RUNNING con 4 e FIDAL ASD GAC PETTINENG con 3.

Alla Biella-Piedicavallo non competitiva hanno partecipato Airone Luigi e Bosticco Irene; alla Campiglia Piedicavallo competitiva è arrivato primo Di Pasquali Roberto G.P. PARCO ALPI APUANE, seguito da Sovera Beniamino ATLETICA SALUZZO e Di Benedetto Vincent Aldo di SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO; nella femminile prima Sorici Rodica POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA, seconda Di Vincenzo Miriam UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE e terza Marrari Gabriella G.S.A. VALSESIA. Alla Campiglia Piedicavallo non competitiva è salito sul podio Filippo Zerbola, seguito da Gatto Enrico e Ceccon Giovanni; nella femminile Barbero Tania e seconda Cerruti Francesca.

La partenza

Dopo il forzato rinvio lo scorso 14 marzo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio biellese, il GAC Pettinengo oggi ha riportato a Biella la 45ª edizione della Biella-Piedicavallo e, contestualmente, per la 9ª edizione della Campiglia-Piedicavallo. "Non vogliamo che la tradizione della Biella-Piedicavallo si fermi qui", così avevano detto gli organizzatori, e così è stato.

Una cinquantina i runner che sono partiti dal via in piazza Vittorio Veneto tra gli applausi del pubblico nella mattina di oggi domenica 17 maggio.

Nell’ultima edizione vinsero Xavier Chevrier e Gloria Rita Giudici. I record da battere, sul percorso attuale della Biella-Piedicavallo, sono quelli di Francesco Carrera e Clementine Mukandanga.