L’Occhieppese Volley chiude il Trofeo Ziccio con una vittoria, 3-1 contro Cigliano

Sabato 16 maggio, nella cornice della Palestra Comunale Schiapparelli di Occhieppo Inferiore, l’ASD Occhieppese Pallavolo supera Volley Cigliano per 3-1 nell’ultima gara del Trofeo Ziccio, conquistando così il secondo posto finale nel girone D del campionato Under 17.
La formazione allenata da coach Carlos Di Lonardo si presenta con un sestetto rivisitato: Zampieri in cabina di regia con Romeo opposto, Zacchi e Franco al centro, Scaramal e Chuadjeu in banda, mentre Monteleone guida la seconda linea nel ruolo di libero.
L’avvio del match è equilibrato e combattuto. L’Occhieppese riesce a spuntarla ai vantaggi nel primo set, chiuso 26-24, mostrando freddezza nei momenti decisivi. Nel secondo parziale arriva però la reazione del Volley Cigliano, che ristabilisce la parità imponendosi 25-18.
Dal terzo set in avanti i biancoblù ritrovano ritmo e continuità, aumentando l’efficacia in attacco e la solidità difensiva. Il 25-19 del terzo gioco indirizza definitivamente la gara, mentre nel quarto set l’Occhieppese prende il controllo del match chiudendo con autorità sul 25-14.
Prestazione positiva di tutto il gruppo, con Ferraris miglior realizzatore dell’incontro a quota 11 punti, seguito da Benini con 10 e Romeo con 8.
Con questo successo l’Under 17 dell’Occhieppese conclude il Trofeo Ziccio con un ottimo secondo posto nel girone D, risultato che conferma la crescita del gruppo durante tutta la stagione.
Tabellino
ASD Occhieppese Pallavolo – Volley Cigliano 3-1
(26/24, 18/25, 25/19, 25/14)
Punti: Zampieri 1, Romeo 8, Faraci 2, Franco 2, Ciko 1, Benini 10, Scaramal 5, Chuadjeu 3, Giordanetti 5, Ferraris 11, Monteleone L1, Giannotta L2.
Allenatori: 1° allenatore Carlos Di Lonardo, 2° allenatore Filippo Scarpulla.