“Nutriamo la salute”, a Biella un momento dedicato al valore della cura e del lavoro infermieristico FOTO

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella ha promosso un calendario di iniziative aperte ai professionisti e alla cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’infermiere, raccontare la complessità della cura e rafforzare il legame con il territorio.

La giornata conclusiva si è tenuta oggi pomeriggio, 16 maggio, nella suggestiva cornice dei Giardini Zumaglini di Biella, con l’evento “Nutriamo la salute”, dedicato alla prevenzione, agli stili di vita, alla cultura del dono e all’incontro con la cittadinanza, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, tra cui ADMO, AIL, AIDO, AVIS, LILT e Fondo Edo Tempia. Senza dimenticare gli infermieri esperti in diversi ambiti: professionisti dell’area delle dipendenze, infermieri di famiglia e comunità per l’approfondimento sugli stili di vita, esperti in donazione di organi e tessuti, oltre all’Ordine degli Avvocati, che offrirà un contributo sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento.