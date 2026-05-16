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COSTUME E SOCIETÀ | 16 maggio 2026, 12:40

Biella, Forum delle Religioni a favore dell’ambiente: l’iniziativa è un successo

La raccolta si è conclusa con una preghiera per la pace nel mondo recitata da tutti i presenti.

Biella, Forum delle Religioni a favore dell’ambiente: l’iniziativa è un successo

Biella, Forum delle Religioni a favore dell’ambiente: l’iniziativa è un successo

Si è concluso sotto la pioggia ma con la soddisfazione di tutti i partecipanti, l'evento di volontariato ambientale promosso dal Forum delle Religioni a Biella. 

I rappresentanti delle principali religioni presenti sul territorio hanno inteso dare un segno tangibile di virtù civica offrendo ai propri fedeli e alla cittadinanza l'opportunità di incontrarsi venerdì 15 maggio in piazza Falcone per ripulire l'area del mercato e del parco confinante dai mozziconi di sigarette cartacce e plastiche disperse con incuria da chi non ha rispetto per la propria città.

La raccolta, che si è conclusa con una preghiera per la pace nel mondo recitata da tutti i presenti, ha visto aderire anche alcuni membri del comitato di quartiere del Villaggio Lamarmora, guidati dal loro presidente Simone Polletta, e si è rivelata doppiamente utile poiché è stata trovata anche una tessera di abbonamento ai trasporti pubblici in corso di validità, prontamente consegnata alla segreteria dell'ATAP.

“Avere cura dell’ambiente è nello Statuto di tutte le nostre religioni - dicono gli organizzatori – per questo l’iniziativa Biella più bella, da noi fortemente voluta e apprezzata dalle autorità locali e dalla popolazione, verrà ripetuta e diventerà un appuntamento regolare, aperto a tutti coloro che intendono aggiungere a un semplice atto di impegno per il bene comune, il valore aggiunto della fratellanza e della pace fra le genti”.

Redazione g. c.

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