"Notte di note" del Coro la Campagnola a Mottalciata con ospiti OUT OF TIME e il Valsassina FOTO e VIDEO

Rispettando le proprie delle tradizioni e nonostante la serata piuttosto freddina, il coro La campagnola di Mottalciata, con il patrocinio del Comune di Mottalciata e la disponibilità della omonima Parrocchia, ha riproposto sabato 16 maggio scorso, come tutti gli anni, la rassegna di canto corale (giunta alla sua 41° edizione) denominata Notte di note presso la Chiesa di San Vincenzo di Mottalciata.

Come è consuetudine in queste rassegne, sono intervenuti, oltre al coro organizzatore, due cori ospiti: il Coro OUT OF TIME di Barbaiana di Lainate (MI), diretto da Simone HOPES e il Coro Valsassina di Cremeno (LC) diretto da Maria Grazia RIVA.

Il Coro Out Of Time, nato nel Natale del 2005 nella Parrocchia di Barbaiana, è una piccola formazione corale femminile il cui repertorio spazia dalla musica sacra alla leggera, ma non mancano brani gospel, spiritual e canti tradizionali dei vari popoli del mondo. Dal 2007 è diretto da Simone Hopes; Il coro Valsassina è nato nel 1969 da un gruppo di amici per mantenere vive le tradizioni valsassinesi e dal 2002 il organizza la Rassegna corale “La montagna canta”, con lo scopo di diffondere il canto corale e favorire lo scambio culturale con altre formazioni, divenuta nel tempo un appuntamento significativo per la vita musicale del territorio. Alla direzione del coro si sono susseguiti numerosi Maestri, dal 2016 dirige il Valsassina il Maestro Maria Grazia Riva.

La manifestazione è stata, come sempre, anche l’occasione per il coro La Campagnola di presentare nuovi coristi che vestono la divisa, simbolo di appartenenza alla associazione; nel nostro caso si tratta di un nuovo basso, Silvio Piccinini, a cui è stato rivolto un caloroso benvenuto da parte del pubblico e dei colleghi.

Al termine delle esibizioni i cori si sono trasferiti nei locali della Pro Loco di Mottalciata, i cui adepti hanno dato dimostrazione di ottima organizzazione anche per quanto riguarda la tradizionale cena post concerto e gli ospiti hanno così potuto apprezzare, tra l’altro, anche la famosa e tradizionale Panissa dell’Ettore.