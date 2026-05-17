Ponderano, profanazione di una salma in obitorio, indagano i Carabinieri

Un episodio inquietante è emerso nelle ultime ore all’interno dell’obitorio dell’Ospedale di Ponderano, dove è stata segnalata una presunta profanazione sulla salma di una donna, Bruna Migliorini. Sulla vicenda stanno infatti indagando i Carabinieri, intervenuti nella struttura ospedaliera questa mattina domenica 17 maggio dopo la denuncia dei familiari.

Secondo quanto riferito, la figlia della defunta avrebbe riscontrato l’assenza della fede nuziale nelle mani della mamma, oltre al rosario non più al suo posto e la disposizione della salma che avrebbe lasciato l’impressione di possibili manomissioni, con abiti e oggetti personali non perfettamente sistemati.

Una situazione che ha provocato forte dolore e sconcerto nella figlia della donna e negli altri familiari, che ora chiedono piena chiarezza su quanto accaduto e vogliono che venga fatta luce sulla vicenda senza zone d’ombra.

Il caso è ora al centro degli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

Nel frattempo, da parte dell’Impresa Funebre Capodiferro Caldera è stato confermato lo svolgimento dei funerali nella giornata di domani lunedì 18 maggio a Candelo, con rito previsto alle ore 10.30.

La Famiglia sentitamente ringrazia i Carabinieri per la loro celerità e sensibilità nonché l’impresa funebre Capodiferro per la vicinanza, la presenza e la ricomposizione della Defunta.



