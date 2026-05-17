Riascoltati per voi, Andrea Battagin racconta Iggy Pop - Post Pop Depression (2016)

Ventesimo appuntamento con “Riascoltati per voi”, la rubrica settimanale dedicata ai grandi album che hanno fatto la storia della musica. Nel 2016, quando molti suoi coetanei vivevano di nostalgia e tournée celebrative, Iggy Pop fa una scelta sorprendente: guardare avanti. “Post Pop Depression” non è un disco di ricordi, né un’operazione revival. È un album scuro, teso, moderno, che suona urgente come se fosse stato inciso da un artista con ancora qualcosa di fondamentale da dire.

Registrato quasi in segreto, questo lavoro mostra un Iggy Pop diverso dal solito: meno istrionico, più riflessivo, ma ancora capace di colpire duro. È un disco notturno e inquieto che vive di atmosfere. Le canzoni sono asciutte, nervose, spesso cupe. Non c’è spazio per il superfluo: tutto è ridotto all’essenziale, come se ogni suono dovesse avere un peso preciso. Non è un disco facile o immediato, ma è proprio questa sua tensione costante a renderlo affascinante.

In questo album, la voce di Iggy Pop è ruvida, profonda, segnata dal tempo, in una parola sola: è vissuta. Non cerca di nascondere l’età, anzi, la usa come valore aggiunto. Ogni frase sembra pronunciata con consapevolezza, come se fosse l’ennesimo capitolo di una vita intensa, spesso al limite. Qui, il mitico Iggy non urla per provocare: racconta, e lo fa con un carisma impressionante.

Il suono che possiamo ascoltare all’interno di questo disco è sicuramente moderno, suona attuale, senza inseguire le mode del momento. Il sound creato è un ritmo ipnotico, mentre gli arrangiamenti mantengono sempre un equilibrio perfetto tra rock, post-punk e suggestioni più contemporanee. È un disco che va ascoltato con attenzione, senza distrazioni, perché ogni brano contribuisce a creare un clima preciso, quasi cinematografico.

Il brano “Gardenia” è il cuore pulsante dell’album: nervoso, teso, con un groove quasi ipnotico. La voce di Iggy è asciutta, controllata, mentre la musica cresce lentamente senza mai esplodere del tutto. È la fotografia perfetta del disco. “American Valhalla”, è il pezzo più epico e drammatico dell’LP., oserei dire uno dei momenti più profondi e riflessivi di Iggy Pop. Inoltre, vi segnalo anche “Sunday”, probabilmente il lato più intimo e malinconico dell’album. Un brano che sembra sospeso, quasi fragile. Iggy canta con una vulnerabilità rara, mostrando una sensibilità che contrasta con la sua immagine storica. È una canzone che ti resta addosso.

“Post Pop Depression” è un album teso, elegante e profondo e dimostra che il rock non è una questione di età, ma di urgenza espressiva. Iggy Pop, a quasi settant’anni, pubblica uno dei dischi più intensi e credibili della sua carriera, evitando qualsiasi autocelebrazione, bensì è la prova che l’artista americano non è solo una leggenda del passato, ma ancora pienamente vivo.

I miei brani preferiti sono: "Break Into Your Heart", "Gardenia", "American Valhalla", "In the Lobby" e "Chocolate Drops".

Voto: 8,5

Tracce:

1) Break Into Your Heart – 3:54

2) Gardenia – 4:14

3) American Valhalla – 4:38

4) In the Lobby – 4:14

5) Sunday – 6:06

6) Vulture – 3:57

7) German Days – 4:47

8) Chocolate Drops – 3:58

9) Paraguay – 6:25

Durata: 42 minuti.

Formazione:

- Iggy Pop – voce, chitarra.

- Josh Homme – voce, chitarra, basso, tastiere, percussioni.

- Dean Fertita – chitarra, tastiere, basso.

- Matt Helders – batteria, percussioni.

Dopo aver ascoltato le ultime note, ci congediamo da “Post Pop Depression” di Iggy Pop, il disco che per questa settimana è stato la nostra macchina del tempo. Questo nostro viaggio non è mai statico; ogni riascolto svela una nuova strada, un nuovo dettaglio nascosto che merita di essere visitato. Fatemi sapere le vostre impressioni, i vostri ricordi e le vostre riflessioni.

Grazie per aver condiviso la rotta anche questa settimana, il prossimo vinile è già sul piatto. A presto!