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Valle Cervo | 17 maggio 2026, 08:10

Rosazza, si parte alla scoperta della Torre del Castello per i 4 anni della bandiera dei Borghi più Belli d’Italia

Rosazza, si parte alla scoperta della Torre del Castello per i 4 anni della bandiera dei Borghi più Belli d’Italia

Rosazza, si parte alla scoperta della Torre del Castello per i 4 anni della bandiera dei Borghi più Belli d’Italia

In occasione del 4° anniversario della bandiera dei Borghi più Belli d’Italia, la Pro Loco di Rosazza ha in programma un’apertura straordinaria della Torre del Castello, normalmente non accessibile al pubblico.

L’appuntamento è per domenica 24 maggio, a partire dalle 10, dove sarà possibile salire alla torre e vivere un’esperienza unica, tra storia, panorami e atmosfera d’epoca, arricchita dalla presenza del gruppo storico “Viaggio nell’Ottocento”. La giornata si concluderà con un brindisi sotto i portici del Castello. L’accesso è su prenotazione obbligatoria, con posti limitati. 

Per informazioni: 333.4929104.

g. c.

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