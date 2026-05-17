Pollone dal Cielo incanta il Biellese FOTO e VIDEO

Prosegue oggi domenica 17 maggio a Pollone l’atteso appuntamento con “Pollone dal Cielo”, la manifestazione che per tutto il fine settimana sta animando il paese con eventi, attività all’aria aperta e momenti dedicati a famiglie, sportivi e appassionati.

Dopo il grande successo della giornata di ieri, che ha visto una grande partecipazione di pubblico tra la Maratoma, gli stand gastronomici e le iniziative organizzate nell’area del Lanificio Fratelli Piacenza, anche oggi il programma prosegue con numerose attività pensate per tutte le età.

Grande attenzione, come sempre, per il suggestivo spettacolo delle mongolfiere, simbolo dell’evento, che continuano ad attirare curiosi e visitatori arrivati da tutto il Biellese e non solo. Le prime in volo libero sono partite questa mattina alle 8, si tratta di queste negli scatti di Luigi Remordina.