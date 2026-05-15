Biella, al Panathlon è protagonista il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di SkiCross Pala FOTO

Nella splendida Sala d'Onore del Circolo Sociale di Biella si è tenuto il Convivio n°704 del Panathlon Club di Biella.

Ospite d'eccezione e protagonista della serata è stato il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di SkiCross il valdostano Bartolomeo Pala. La serata è stata condotta e organizzata dal Socio e Consigliere Alberto Monticone (Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Sci di Velocità 🇮🇹) e dai Past President Luca Monteleone e Fabrizio Corbetta.

Bartolomeo Pala ha raccontato ai presenti la storia, i successi e gli aspetti tecnici della spettacolare disciplina. I filmati proiettati che hanno spaziato dall'attività Giovanile (vero motore del movimento) agli strepitosi successi di MilanoCortina 2026 hanno suscitato un forte interesse del pubblico che ha rivolto tante domande all'ospite in particolare sui molti aspetti tecnici e formativi della disciplina.

Il Presidente del Club biellese, Eugenio Zamperone e il Governatore dell'Area 03 del Panathlon, Maurizio Nasi hanno poi consegnato Bartolomeo Pala un ricordo della bellissima serata conviviale. Appuntamento per il prossimo Convivio per martedì 9 giugno.