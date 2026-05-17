Sensi d'Arte, a Bioglio si presenta il museo tattile multisensoriale a cielo aperto

A Bioglio avrà luogo la cerimonia di inaugurazione di "Sensi d'Arte", il primo museo tattile multisensoriale a cielo aperto del nostro territorio. L'evento si terrà alle 15 di sabato 23 maggio al parco di Villa Santa Teresa.

II progetto, nato da un'idea di Piermario Garbino della Pro Loco di Bioglio, mira a promuovere l'inclusione delle persone ipovedenti e non vedenti attraverso la realizzazione di un percorso espositivo immersivo nel contesto naturale della villa. Le otto opere tattili che compongono il museo, ispirate al tema della "Natura", sono state ideate e realizzate dagli studenti del Liceo Artistico "G. e Q. Sella" di Biella.

Questa iniziativa è stata anche resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Bando CulturHub), al patrocinio del comune di Bioglio e alla collaborazione tecnica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione di Biella.