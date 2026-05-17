Grande interesse per la Giornata Europea dei Mulini e del Patrimonio Molitorio FOTO e VIDEO di Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Nel cuore del Biellese, oggi domenica 17 maggio si è riacceso il legame tra territorio e memoria industriale in occasione delle Giornate Europee dei Mulini e del Patrimonio Molitorio.

Per un giorno, due luoghi simbolo della tradizione locale hanno riaperto le loro porte: l’Ecomuseo Ex Mulino Susta a Valdilana e il Mulino Ottino 1938 a Magnano. Spazi che non sono semplici testimonianze del passato, ma veri e propri racconti di pietra, acqua e ingegno, tornati a vivere attraverso visite e dimostrazioni.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, punta a riportare al centro dell’attenzione un patrimonio spesso silenzioso ma fondamentale: quello degli antichi opifici. Luoghi che per secoli hanno scandito i ritmi delle comunità locali, trasformando il lavoro dell’acqua in farina, sostentamento e vita quotidiana.

Giunta alla 15ª edizione in Italia, la manifestazione continua a offrire un’occasione rara: entrare fisicamente dentro la storia, osservando da vicino macchinari, strutture e saperi che hanno plasmato il paesaggio e l’economia rurale. Un viaggio breve nello spazio, ma lungo secoli.