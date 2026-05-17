A Gaglianico le etnie si sono incontrate a "Il mondo nel piatto" FOTO

Una serata all’insegna dell’incontro e della convivialità ha animato Gaglianico venerdì 15 maggio grazie all’iniziativa dell’associazione GEO Genitori e Oltre, che ha organizzato la cena condivisa dal titolo evocativo “Il Mondo nel Piatto”.

L’evento ha portato in tavola otto cucine diverse e altrettante culture, trasformando la cena in un vero e proprio viaggio gastronomico e umano. Piatti, profumi e tradizioni provenienti da Marocco, Santo Domingo, Romania, Brasile, Lituania, Arabia Saudita, Yemen e Germania si sono intrecciati in un contesto di scambio e partecipazione, dando vita a un’esperienza di comunità autentica.

Non una semplice cena, ma un momento di incontro in cui il cibo ha assunto il ruolo di linguaggio universale: ogni portata è diventata un racconto, ogni assaggio un’occasione di conoscenza reciproca. L’iniziativa ha puntato a valorizzare la diversità culturale come risorsa, favorendo il dialogo tra famiglie e territori attraverso la condivisione della tavola.

Particolarmente apprezzato lo spirito con cui i partecipanti hanno contribuito all’evento, portando ricette e tradizioni “di casa”, trasformando la sala in un mosaico di storie e identità. L’atmosfera, fatta di risate e curiosità, ha confermato come il cibo possa diventare uno strumento efficace per abbattere barriere e pregiudizi.

Un ringraziamento è stato rivolto al dirigente dell’Istituto Comprensivo e al Comune di Gaglianico, per la collaborazione e l’attenzione dimostrata verso le iniziative promosse sul territorio.

“È così che si fa comunità”, il messaggio che sintetizza lo spirito della serata: un invito a continuare a costruire spazi di incontro dove le differenze non separano, ma arricchiscono.