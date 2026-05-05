All’Istituto IIS Gae Aulenti un nuovo incontro sulla sostenibilità nel costruire con Ance Biella

Un momento di formazione concreta e partecipata quello vissuto nei giorni scorsi all’Istituto IIS Gae Aulenti, dove gli studenti del triennio dell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio hanno incontrato il geometra Andrea Mantovani, ospite relatore del secondo appuntamento di un percorso che si sta progressivamente consolidando.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Ance Biella, dott. Andrea Bonifacio.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su temi sempre più centrali nel mondo delle costruzioni e della progettazione contemporanea: efficientamento energetico, risparmio delle risorse, protezione del clima e benessere abitativo. Questioni che non riguardano soltanto l’evoluzione tecnica del settore, ma che chiamano in causa una responsabilità più ampia nei confronti del futuro e della qualità della vita.

Attraverso esempi concreti, casi applicativi e riferimenti all’attualità, gli studenti hanno potuto cogliere il valore di un approccio progettuale sostenibile, orientato alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni degli edifici. Un confronto diretto con il mondo professionale che ha stimolato interesse, domande e partecipazione attiva.

Formare professionisti consapevoli oggi – è il messaggio emerso nel corso dell’incontro – significa contribuire a costruire un domani più sostenibile, in cui competenze tecniche e sensibilità ambientale procedano insieme.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di dialogo tra scuola e professione, volto ad avvicinare gli studenti alle sfide reali del settore e a fornire strumenti utili per affrontarle con competenza e responsabilità.

Ance Biella, promotrice dell’iniziativa ringrazia il geometra Andrea Mantovani per la disponibilità e la qualità dei contenuti condivisi, e gli studenti per l’attenzione e il coinvolgimento dimostrati nel corso dell’incontro.