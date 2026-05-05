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EVENTI | 05 maggio 2026, 17:20

All’Istituto IIS Gae Aulenti un nuovo incontro sulla sostenibilità nel costruire con Ance Biella

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Ance Biella, dott. Andrea Bonifacio.

All’Istituto IIS Gae Aulenti un nuovo incontro sulla sostenibilità nel costruire con Ance Biella

All’Istituto IIS Gae Aulenti un nuovo incontro sulla sostenibilità nel costruire con Ance Biella

Un momento di formazione concreta e partecipata quello vissuto nei giorni scorsi all’Istituto IIS Gae Aulenti, dove gli studenti del triennio dell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio hanno incontrato il geometra Andrea Mantovani, ospite relatore del secondo appuntamento di un percorso che si sta progressivamente consolidando. 

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Ance Biella, dott. Andrea Bonifacio.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su temi sempre più centrali nel mondo delle costruzioni e della progettazione contemporanea: efficientamento energetico, risparmio delle risorse, protezione del clima e benessere abitativo. Questioni che non riguardano soltanto l’evoluzione tecnica del settore, ma che chiamano in causa una responsabilità più ampia nei confronti del futuro e della qualità della vita.

Attraverso esempi concreti, casi applicativi e riferimenti all’attualità, gli studenti hanno potuto cogliere il valore di un approccio progettuale sostenibile, orientato alla riduzione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni degli edifici. Un confronto diretto con il mondo professionale che ha stimolato interesse, domande e partecipazione attiva.

Formare professionisti consapevoli oggi – è il messaggio emerso nel corso dell’incontro – significa contribuire a costruire un domani più sostenibile, in cui competenze tecniche e sensibilità ambientale procedano insieme. 

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di dialogo tra scuola e professione, volto ad avvicinare gli studenti alle sfide reali del settore e a fornire strumenti utili per affrontarle con competenza e responsabilità.

Ance Biella, promotrice dell’iniziativa  ringrazia il geometra Andrea Mantovani per la disponibilità e la qualità dei contenuti condivisi, e gli studenti per l’attenzione e il coinvolgimento dimostrati nel corso dell’incontro.

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI, s.zo.

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