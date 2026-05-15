Tiro con l’arco, Antonello Carlone è campione italiano IBHC 2026 (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Antonello Carlone, atleta della ASD Compagnia Arceri del DAHÜ di Valdilana, è Campione Italiano IBHC 2026 di tiro con l’arco. Lo rende noto l’amministrazione comunale sui propri canali ufficiali.

Il titolo è arrivato durante il Campionato Italiano IBHC Bowhunter 2026, svoltosi a Tarzo (TV) il 2 e 3 maggio, con la partecipazione di ben 250 arcieri provenienti da tutta Italia.

Una competizione impegnativa, caratterizzata da tiri a distanze fino a 60 yards (oltre 54 metri) e articolata in due prove: Standard, con 2 frecce per ciascuna delle 28 piazzole; Hunting, con 1 sola freccia per piazzola, dove concentrazione e precisione fanno la differenza.

“Proprio nella prova Hunting, ogni errore può cambiare la classifica in un attimo: Antonello ha dimostrato sangue freddo, tecnica e grande determinazione, conquistando uno straordinario primo posto – sottolinea il comune di Valdilana - Complimenti per questo importante traguardo”.