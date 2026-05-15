Valdigne Triathlon brilla con grandi risultati in Italia e Europa FOTO

L’intenso fine settimana per gli atleti azzurri di Valdigne Triathlon Valdengo è iniziato in Cina nella notte tra venerdì e sabato scorsi con la gara di World Triathlon Cup a Chengdu, ancora una buona gara di Carlotta Missaglia che giunge al traguardo seconda tra le Italiane presenti, per lei una prova solida in vista delle prossime gare a livello Mondiale, Carlotta Missaglia ha ottenuto poi il 6° posto nella Mixed Relay con i compagni di nazionale: Mercatelli, Azzano e Espuna Larramona.

Nella perla dell’alto adriatico, Caorle, si è svolta la tappa di Europe Cup con atleti provenienti da tutta Europa (è in assoluto la tappa di Europe Junior Cup ed Elite più partecipata dal punto di vista numerico e qualitativo). Venerdì 8 maggio si sono disputate le semifinali della European Junior Cup per atleti e atlete nate tra il 2007 e il 2011. Per i colori di Valdigne erano presenti Alice Ventre e Giacomo Frassati.

Nella semifinale 4 maschile ottima gara per Frassati che uscito 2° dall’acqua e 1° dalla prima transizione, ha pagato la troppa generosità nella bike giungendo 10° al traguardo sui trenta della sua batteria e risultando escluso per pochissimo dalla finale di sabato. Alice Ventre in una batteria molto difficile e nonostante un’ottima bike è giunta 15° al traguardo con una frazione di ciclismo tra le migliori, per lei tanta esperienza positiva per le prossime gare internazionali.

Nella gara Elite femminile, grande prestazione di Claudia Palladini che si conferma con una prestazione ad altissimo livello tagliando il traguardo in 8^ posizione migliore delle italiane in gara, buona prima frazione per Costanza Antoniotti, per lei e Chiara Cavalli un piazzamento che servirà per i prossimi appuntamenti agonistici italiani ed internazionali. Domenica si è disputata, sempre a Caorle, la gara Sprint Open, 13° posto assoluto e oro S2 per Samuele Silla Giglioli.

Sabato a Cesenatico nel Triathlon Sprint del Circuito Challenge strepitose prestazioni deglo atleti. Bis di vittorie al femminile (con Carlotta Bonacina) e al maschile (con Lukas Lanzinger) entrambi protagonisti di due gare perfette. La giornata è stata impreziosita nella gara degli uomini dal 5° posto di Francesco Peccerillo e dal 6° posto di Davide Lampe.

Nella giornata successiva nel 70.3, bella prova di Ivan Cappelli, 24° su 800 concorrenti, buon piazzamento per Marco Barison. Nello splendido scenario naturale del Lago di Caldaro, sabato si è disputato il Triathlon Olimpico, al femminile grande prestazione per Alice Riebler che conquista con tre frazioni molto positive il secondo posto assoluto dietro la nazionale azzurra Ilaria Zane. Al maschile, in lotto di partenti internazionale di altissimo livello, molto positiva la gara di Thomas Previtali, 7° assoluto ed oro S2.

Sotto la pioggia battente al Lago di Candia si sono disputati i classici Triathlon Olimpico e Medio. Al maschile top ten con il 9° posto assoluto e oro M1 per un sempre più performante Andrea Manzotti, oro tra gli M5 per il sempre medagliato Coach Stefano Massa, bronzo tra gli M2 per Andrea Folli. Nel Medio ottima gara per Riccardo Raso, che chiude la sua fatica con un ottimo 4h e 14’ nonostante una foratura.

Domenica 9 maggio a Varedo si è disputato il classico appuntamento con la II° Tappa dell’Interregionale Giovanile organizzato da NPV Varedo.

In una giornata che ha messo a dura prova gli atleti e l’organizzazione a causa del maltempo, per i colori di Valdigne Triathlon diverse assenze dovute a malanni e infortuni dell’ultima ora. Ciononostante si sono ottenuti ottimi risultati: Alice Ventre ha dominato vincendo la gara YBF dopo le fatiche di Caorle. Ottime gare per Giacomo Frassati (JU) e Giovanni Durando (YA) che conquistano il 4° posto, molto positive la gara di Asia Baistrocchi (9° JUF) e Cecilia Lorenzoni (10° YA). Bravo Dario Brondani 14° tra i Ragazzi. Piazzamenti positivi per Thomas Zecchini (YAM), Caterina Pinna e Giulia Ferrari (YBF) e Saad Darifi (YBM), peccato per Thomas Gomes bloccato da un problema meccanico nella frazione bike.

Prossimi appuntamenti per una quarantina di atleti di Valdigne Triathlon sarà la gara Interregionale Giovanile e Campionato Italiano Universitario di Loano.