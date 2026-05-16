Biella, la Fondazione CRB al fianco dell’educazione: in arrivo 250mila euro

Nuovo investimento nell’Area educazione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella dopo lo stanziamento di quasi 600mila euro effettuato ad aprile; sono infatti in apertura i bandi Sporteducation e Fondo Sostegno allo studio Luigi Squillario che metteranno a disposizione risorse per circa 250mila euro.

Sporteducation

L’Ente riafferma il proprio ruolo centrale nel supporto al welfare locale lanciando il bando SportEducation 2026 con una dotazione finanziaria di 150.000 euro, mira a trasformare la pratica sportiva in un punto fermo dell'educazione e dell'inclusione sociale per i minori della provincia.

L'iniziativa è specificamente rivolta alle associazioni sportive dilettantistiche che operano nel Biellese, offrendo sostegno economico per l'attività non agonistica della stagione 2026/2027 dedicata alla fascia d’età 3-18 anni. Il bando non si limita a finanziare l'attività ordinaria, ma punta a stimolare progetti innovativi capaci di rispondere alla transizione demografica attraverso il mantenimento e l'incremento di servizi di prossimità per le famiglie.

Gli obiettivi strategici sono ambiziosi: incentivare il recupero dei ragazzi che non praticano sport, potenziare le capacità motorie dei più piccoli attraverso approcci multidisciplinari e ottimizzare l’uso delle strutture esistenti. Un'attenzione particolare è riservata all'inclusione di soggetti stranieri e persone in situazione di fragilità economica, oltre alla valorizzazione dello sport come strumento per ricostruire relazioni sane tra coetanei dopo le criticità degli ultimi anni.

Il bando prevede un contributo massimo di 7.000 euro per progetto. Nella fase di valutazione, la Fondazione premierà la capacità delle associazioni di fare rete, favorendo le sinergie "multisport" che aggregano risorse umane ed economiche. Saranno inoltre considerati criteri premianti la qualità della formazione pedagogica offerta a tecnici e dirigenti, la chiarezza del budget e la capacità di attrarre cofinanziamenti da altre fonti.

Le domande potranno essere presentate dell’11 maggio al 26 giugno 2026 e le iniziative proposte dovranno avere inizio entro il 2026 e concludersi con una rendicontazione puntuale entro i 12 mesi successivi all'assegnazione.

Con "SportEducation", la Fondazione si allinea inoltre ai parametri dell'Agenda ONU 2030 (SDGs 3, 4, 10) e al Piano globale dell'OMS, promuovendo uno stile di vita attivo come diritto fondamentale per la crescita equilibrata delle nuove generazioni e il benessere dell'intera comunità territoriale.

Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario

Il “Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario” metterà a disposizione 100.000 euro per sostenere progetti mirati all'integrazione dell'offerta formativa e al contrasto del disagio giovanile nelle scuole del territorio biellese.

Il bando è rivolto agli Istituti Scolastici di I e II grado e alle Scuole Paritarie della provincia di Biella. L'obiettivo strategico è lo sviluppo del potenziale degli studenti, agendo non solo sulle competenze cognitive e culturali, ma anche su quelle emotive, fondamentali per il benessere complessivo della persona e per una crescita equilibrata.

Le risorse stanziate permetteranno di finanziare percorsi di recupero per studenti in media o grave difficoltà, attività extra-curriculari e progetti di orientamento. Un'attenzione prioritaria è rivolta al contrasto delle fragilità psicologiche e al supporto dei servizi educativi nella gestione di situazioni critiche, promuovendo contesti di apprendimento non convenzionali e innovativi.

Ogni progetto potrà beneficiare di un contributo massimo di 6.000 euro. Tra i criteri di valutazione, la Fondazione premierà la capacità degli istituti di fare rete, coinvolgendo attivamente i partner del territorio per creare una "comunità educante" coesa. Saranno inoltre valutati l'impatto sociale, la qualità pedagogica degli interventi e la capacità di diversificare le fonti di finanziamento.

Le domande potranno essere presentate dal 18 maggio al 3 luglio 2026 e i progetti selezionati dovranno essere avviati a partire da settembre 2026, in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Attraverso il Fondo Squillario, la Fondazione risponde concretamente alla sfida della transizione demografica, investendo sulla qualità dell’istruzione e sulla riduzione delle disuguaglianze, in piena armonia con gli Obiettivi 4 e 10 dell’Agenda ONU 2030. Un impegno che mira a garantire a ogni ragazzo l'accesso a un'istruzione equa, inclusiva e capace di valorizzare il merito e le attitudini individuali.

“Con l'apertura di questi nuovi bandi, la Fondazione conferma la propria missione di ascolto e sostegno concreto verso il territorio, mettendo al centro le nuove generazioni. Investire oggi nello sport e nell'istruzione significa seminare il futuro della nostra comunità, contrastando attivamente la povertà educativa e il disagio giovanile. Lo sport non è solo attività fisica, ma un formidabile motore di inclusione e socialità, mentre il fondo dedicato alla memoria dell'Avv. Luigi Squillario continua a onorare il suo impegno storico per garantire a ogni studente biellese gli strumenti necessari per sviluppare appieno il proprio potenziale. In un'epoca segnata da sfide demografiche e sociali complesse, vogliamo che nessuno resti indietro: fare rete tra associazioni, scuole e famiglie è l'unica via per costruire una società più equa, sana e coesa, in piena sintonia con gli obiettivi globali dell'Agenda ONU 2030." Dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo.