Tante cose da fare il 29 e 30 novembre

Sabato 29 novembre

- Sala, cerimonia consegna del contributo allo studio

- Pralungo, alle 21, presso il polivalente la Fanfara Alpina del paese terrà un concerto in onore di Santa Cecilia, patrona della musica.

- Biella, passeggiata canina per il Parco Burcina

- Biella, via Corradino Sella 10 Aperitivo artistico, evento collaterale di CARTA

- Vigliano, a Villa Era seconda edizione di “Era Natale”, l’evento che celebra l'eccellenza dell’artigianato di qualità e le prelibatezze enogastronomiche del territorio dalle 10 alle 18.

- Massazza, Mercatino Benefico di Natale dalle 15.30 alle 18 al Laboratorio Solidale di via Roma 52.

- Viverone, concerto, la comunità si ritroverà coesa e partecipe per dire no alla violenza contro le donne.

- Biella, tra storia, documenti inediti e il libro di Giancarlo Libert, Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” e Archivio di Stato di Biella

- Cossato, cena bagna cauda Alpini

- Cossato, mercatino Creatività al Ponte

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Borriana, camminata Paviol contro la violenza di genere, ritrovo ore 14 piazza Don Guido Gariazzo

- Tavigliano, festa della Birra

- Biella, Libreria Vittorio Giovannacci, via Italia 14, dalle 11,30 CONTEMPORANEA GIOVANI

- Cossato, Meet the writer - Incontro con Raffaella Case

- Occhieppo Inferiore, alle 10.30, il progetto "Tessere la Salute"

- Borriana, "Una visione inedita al maschile - uomini che parlano di lei”, con la regia di Cinzia Rossetti

- Biella Oropa, apre pista di pattinaggio su ghiaccio

- Biella, Pista di Pattinaggio, Villaggio di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto

- Sandigliano, la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia - Biella, organizza la tradizionale Cena degli Auguri di Natale

Domenica 30 novembre

- Candelo, Novara – Candelo – Con il treno storico al Borgo di Babbo Natale ore 10.25 arrivo alla stazione

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Oropa, Visite guidate dalle 11

- Cossato, al Teatro Comunale va in scena “Equilibri in scena”

- Vigliano, ritiro spirituale per entrare nel tempo dell'Avvento

- Occhieppo Superiore, appuntamento speciale di Natale organizzato da Andrea Jorioz

- Sostegno, Casa del Bosco, Festa di Santa Caterina DiVin Borgo

- Mosso, visita inaugurale Presepe Gigante di Marchetto ore 15,30

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Vigliano, a Villa Era seconda edizione di “Era Natale”, l’evento che celebra l'eccellenza dell’artigianato di qualità e le prelibatezze enogastronomiche del territorio dalle 10 alle 18.

- Vigliano, pranzo auguri pro loco

- Biella Oropa, pista di pattinaggio su ghiaccio

- Cravacuore, Natale nel cuore del Borgo

- Ponzone, polenta e cervo con la pro loco

- Viverone - Roppolo Festa degli Agricoltori

- Cossato, spettacolo a teatro alle 17.30 "Le parole per dirlo" e "Sfiorite a morte"

- Biella, Pista di Pattinaggio, Villaggio di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto

- Biella, Mercatino di Natale in centro via La Marmora (carreggiata lato nord)

- Vandorno, mercatino di Natale

- Valdilana, ore 15:00 l’asta di beneficenza a favore del FAI di Biella e di Casa Regis

MOSTRE

- Pettinengo, C osmogonie. Il giardino segreto , la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.

- Biella, Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve fino al 14 dicembre

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Biella, mostra “Ritratti allo specchio”, un progetto fotografico ideato in collaborazione con Anffas Biellese e firmato dal fotografo biellese Stefano Ceretti

- Sordevolo, mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita fino al prossimo 14 dicembre.

- Pettinengo, "Cosmogonie - il giardino segreto" tenutosi presso Villa Piazzo a Pettinengo visitabile fino al 30 novembre presso Villa Piazzo, via Maggia 2, Pettinengo, con ingresso libero dal lunedì al venerdì (8-19:30), sabato e domenica, tra le 15 alle 19.30.