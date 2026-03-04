 / Running e Trail

Amron Team in trasferta: Matteo Dovana 11° al Trail del Marchesato

Ennesimo successo per Matteo Dovana, che domenica 1° marzo si è cimentato nella gara di Finale Ligure "La Sportiva Trail del Marchesato". Nella distanza di 38km e 2200 m D+, è riuscito a guadagnare un'ottima posizione: 11° assoluto su 315 partecipanti, a pochi minuti dalla top 10. Malgrado le imperfette condizioni fisiche, Dovana porta i colori dell'Amron fuori regione, con ottimi riscontri; "Bravo Matteo!"

C.S. Amron Team, G. Ch.

