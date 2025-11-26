A Borriana uno spettacolo per dire NO alla violenza sulle donne

L'associazione storico - culturale " Il lido, la tinca gobba dorata e il seguito di Borriana" comunica che sabato 29 novembre, alle 17, presso la sala consiliare di Borriana, ci sarà uno spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne dal titolo "Una visione inedita al maschile - uomini che parlano di lei”, con la regia di Cinzia Rossetti.
L'evento, che vede anche il patrocinio del comune di Borriana, è inserito nel programma della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.