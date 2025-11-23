Valdilana, nuovo appuntamento enogastronomico con la Pro Loco di Trivero

Nuovo appuntamento enogastronomico curato dai volontari della Pro Loco di Trivero. Domenica prossima, 30 novembre, a partire dalle 11.30, nei locali della sede dell'associazione (frazione Gioia, a Valdilana) e in piazza XXV Aprile, a Ponzone, avrà inizio la distribuzione del piatto in programma a base di polenta e cervo. Per informazioni: 375.5567982 o 347.2203774.

