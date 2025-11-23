 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 23 novembre 2025, 08:10

Valdilana, nuovo appuntamento enogastronomico con la Pro Loco di Trivero

Valdilana, nuovo appuntamento enogastronomico con la Pro Loco di Trivero

Valdilana, nuovo appuntamento enogastronomico con la Pro Loco di Trivero (foto di repertorio)

Nuovo appuntamento enogastronomico curato dai volontari della Pro Loco di Trivero. Domenica prossima, 30 novembre, a partire dalle 11.30, nei locali della sede dell'associazione (frazione Gioia, a Valdilana) e in piazza XXV Aprile, a Ponzone, avrà inizio la distribuzione del piatto in programma a base di polenta e cervo. Per informazioni: 375.5567982 o 347.2203774.
 

g. c.

