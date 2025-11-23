Nuovo appuntamento enogastronomico curato dai volontari della Pro Loco di Trivero. Domenica prossima, 30 novembre, a partire dalle 11.30, nei locali della sede dell'associazione (frazione Gioia, a Valdilana) e in piazza XXV Aprile, a Ponzone, avrà inizio la distribuzione del piatto in programma a base di polenta e cervo. Per informazioni: 375.5567982 o 347.2203774.
In Breve
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Valli Mosso e Sessera | 23 novembre 2025, 08:10
Valdilana, nuovo appuntamento enogastronomico con la Pro Loco di Trivero
Nuovo appuntamento enogastronomico curato dai volontari della Pro Loco di Trivero. Domenica prossima, 30 novembre, a partire dalle 11.30, nei locali della sede dell'associazione (frazione Gioia, a Valdilana) e in piazza XXV Aprile, a Ponzone, avrà inizio la distribuzione del piatto in programma a base di polenta e cervo. Per informazioni: 375.5567982 o 347.2203774.
Le prime dal territorio
Biella
Nuova sfida all'orizzonte per il Teens Basket Biella
Il Teens Basket Biella in trasferta, domenica 23 novembre, a Savigliano, fronteggerà la compagine...