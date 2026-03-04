Bhalma Cucina & Vino, l’8 marzo si celebra con gusto: esperienza gastronomica a Piedicavallo FOTO

Nel cuore autentico dell’Alta Valle Cervo, dove la natura detta i ritmi e l’aria profuma di montagna, nasce un’esperienza gastronomica capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Qui, tradizione e creatività si incontrano in un ambiente intimo e ricercato, trasformando ogni visita in un viaggio sensoriale.

È il luogo ideale per una cena romantica, un pranzo gourmet dopo una passeggiata tra i sentieri alpini o un’esperienza culinaria da condividere con amici e intenditori di buon vino.

Cucina identitaria, anima contemporanea.

La proposta gastronomica valorizza il territorio biellese e piemontese, reinterpretandone i sapori con tecnica e sensibilità moderna. Materie prime selezionate, stagionalità rigorosa e ricerca costante sono alla base di una cucina che racconta storie di montagna, boschi e tradizioni locali.

Ogni piatto è pensato per emozionare: equilibrio nei sapori, impiattamenti eleganti, contrasti armoniosi. La carta cambia seguendo il ritmo delle stagioni, offrendo sempre nuove suggestioni.

Domenica 8 marzo celebriamo insieme la Giornata Internazionale della Donna con un’esperienza di gusto pensata per rendere speciale ogni momento.

Da Bhalma Cucina & Vino vi accoglieremo con il nostro menù alla carta, espressione autentica del territorio e della nostra filosofia: materie prime selezionate, stagionalità e una cucina che unisce eleganza e carattere.

Per questa occasione abbiamo pensato a un gesto speciale dedicato ai nostri ospiti.

L’8 marzo vi verrà consegnato un cadeau esclusivo che vi accompagnerà al nostro Aperitivo di Primavera di sabato 21 marzo: un invito a tornare da noi per brindare insieme all’arrivo della nuova stagione con un calice offerto.

Un doppio momento da vivere: prima il piacere della tavola, poi la gioia di ritrovarsi.

Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera calda del nostro ristorante nel cuore di Piedicavallo e trasformate questa giornata in un ricordo da condividere.

Prenota ora il tuo tavolo

015 701 3259 | 329 532 2735

Via Roma 17 – Piedicavallo (BI)

Vi aspettiamo per celebrare insieme, con gusto ed eleganza.