Parole di salute davanti a un caffè, a Occhieppo Inferiore un nuovo modo di prendersi cura di sé

Sabato 29 novembre, alle 10.30, il progetto "Tessere la Salute" in collaborazione con il Comune, ti aspetta alla Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore per un incontro che potrebbe sorprenderti più di quanto immagini.

"Le parole per vivere bene" non è la solita conferenza sulla salute. Qui ci sediamo davanti a un buon caffè offerto da Biella Break, assaggiamo i dolci della Pasticceria Massera, e parliamo di qualcosa che facciamo tutti i giorni senza accorgercene: usare le parole. E cominciamo a prenderci cura di noi!

Insieme alla Dottoressa Sara Bortolozzo scopriremo quanto le parole che scegliamo ogni giorno – quelle che diciamo a noi stessi , quelle che usiamo , quelle che ascoltiamo e leggiamo – possano davvero fare la differenza. Ti è mai capitato di sentirti in trappola per come hai formulato un pensiero? O di capire che stai sabotando te stesso con il tuo i tuoi pensieri? Durante l'incontro riceverai suggerimenti pratici e immediati, piccoli cambiamenti nel modo di esprimerti che possono aprire porte che credevi chiuse.

Vieni come sei, porta le tue domande, le tue curiosità. L'incontro è gratuito e aperto a tutti. Perché prendersi cura di sé può iniziare proprio da qui, da una chiacchierata sincera e un caffè condiviso.Un'iniziativa che dimostra come la prevenzione e l'educazione alla salute possano passare anche attraverso il dialogo e la condivisione, in un clima di ascolto e reciproco sostegno.