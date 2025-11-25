A Vigliano una giornata di ritiro spirituale per vivere il tempo dell'Avvento

Una giornata di ritiro spirituale per entrare nel tempo dell'Avvento. È la proposta a giovani e adulti della comunità di Vigliano Biellese avanzata dalla parrocchia di Santa Maria Assunta.

Il primo appuntamento è in programma domenica 30 novembre. Il programma prevede alle 8.30 le lodi mattutine, unite ad una preghiera personale. Seguiranno alle 10.30 la Santa Messa e il pranzo in oratorio (ore 12.15). Alle 15 si terrà un momento di meditazione mentre alle 16.30 avrà luogo l'adorazione eucaristica in chiesa.

La giornata si concluderà alle 17 con il canto dei vespri. Le meditazioni saranno tenute da don Paolo Angelino, presidente generale dell'OFTAL.