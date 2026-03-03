“Conoscere per deliberare”: a Biella il dibattito sul Referendum Giustizia

A una settimana dal voto, la sezione di Biella dell’U.C.I.D. – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – promuove un incontro pubblico di approfondimento sull’attuale referendum in materia di giustizia, nel solco di quanto già proposto nel 2016 in occasione del cosiddetto “referendum Renzi” e in un’ottica dichiarata di assoluta imparzialità.

L’appuntamento, dal titolo “Conoscere per deliberare – Referendum Giustizia”, si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 10.00 presso il Seminario Vescovile di Biella – Sala Ferraris, in via Seminari 9 (13900 Biella). L’ingresso è libero ed è prevista la possibilità di parcheggio interno; al termine seguirà un aperitivo.

L’iniziativa si propone come momento di conoscenza e confronto rivolto sia a chi non ha ancora deciso se recarsi alle urne o quale posizione esprimere, sia a coloro che, pur avendo già maturato una scelta, desiderano approfondire i contenuti del quesito referendario. Potrebbe trattarsi dell’ultima occasione, sul territorio, per offrire elementi di valutazione utili a una decisione consapevole prima della consultazione.

Al centro dell’incontro-dibattito pubblico vi saranno due posizioni a confronto, affidate agli interventi dell’avvocato Alessandra Guarini e dell’avvocato Andrea Basso, entrambi del Foro di Biella. I relatori commenteranno i temi oggetto del referendum collocandoli anche in relazione alle specificità dei problemi della giustizia sul territorio biellese. Modera e intervista Mauro Benedetti, direttore editoriale di Newsbiella.it.

La scelta del sabato mattina risponde alla volontà di offrire un’alternativa agli incontri serali già organizzati sul tema, favorendo una più ampia partecipazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 335 5203698 oppure scrivere a ucidbiella1970@gmail.com