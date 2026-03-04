Gruppo Sportivo Graja, 20 edizioni sugli sci: 52 allievi ai corsi scolastici FOTO

Quella appena terminata è stata la “ventesima”edizione del corso sci dedicato ai bambini, targato Gruppo Sportivo Graja, dall’ultimo anno di asilo alle scuole elementari. Il tutto iniziò a Bielmonte nel 2005: tre edizioni sulle nevi locali, poi le restanti a Brusson Palasinaz.

Quest’anno si è partiti domenica 18 gennaio per cinque domeniche consecutive, lezioni di due ore per un totale di 10 ore. Cinquantadue i partecipanti divisi in sette gruppi di livello tecnico differente: introduttivo (2 gruppi), elementare, base, intermedio (3 gruppi).

Nell’ultima uscita non potevano mancare le foto con i rispettivi maestri, quella di gruppo con tutti i partecipanti, nonchè la sfida con il cronometro con la garetta di slalom gigante. Visto che sciare comporta un certo dispendio di energie, un abbondante rinfresco, curato come sempre in modo impeccabile da Gabriella, ha rifocillato bambini e genitori. Rinfresco impreziosito durante la terza uscita da una gustosissima polenta concia e nella domenica di chiusura da una grigliata, il tutto curato dai bravi cuochi del Gruppo Sportivo.

Sabato 21 febbraio, a Graglia, la festa finale con cena di premiazione, nella quale è sta consegnata a tutti i partecipanti al corso la coppa a ricordo dell’evento e svariati gadget. Il Gruppo Sportivo con l’occasione ringrazia per la collaborazione: Metersprings,Conad di Occhieppo Inf, R.P.G. Officina Meccanica, Lauretana, Biverbanca, Fabbrica Ski Sises e Samolafioca. Ringrazia inoltre, la scuola sci e gli operatori della stazione sciistica di Palasinaz, nonché tutte le persone vicine al Gruppo Sportivo che si sono adoperate per la buona riuscita della manifestazione.