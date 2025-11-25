Occhieppo Superiore: Jorioz distribuzione vini, la magia del Natale a Villa Mossa FOTO

Domenica 30 novembre la sala delle carrozze di Villa Mossa a Occhieppo Superiore si trasforma in un luogo magico, dove il profumo delle feste incontra l’eleganza del buon vino. Un appuntamento speciale organizzato da Andrea Jorioz e creato per chi sa che il Natale non è solo una ricorrenza, ma un’emozione da assaporare fino in fondo.

In un’atmosfera calda e raffinata, potrai lasciarti guidare in un percorso sensoriale che celebra le etichette più rappresentative delle festività: bollicine che illuminano la tavola, bianchi che raccontano storie di territorio, rossi avvolgenti che scaldano il cuore. Ogni assaggio sarà un invito a immaginare un momento di festa, un brindisi, un regalo speciale.

Un'ampia scelta di prodotti di alta qualità e più di 1000 etichette suddivise tra vini, liquori, birre e distillati. Questo e tanto altro è ciò che offre l'enoteca Jorioz Distribuzione Vini di Occhieppo Superiore, specializzata nella consegna a domicilio e nata dalla conoscenza e dalla passione di Andrea Jorioz, sommelier professionista e degustatore ufficiale.

Le nostre selezioni natalizie sono curate per sorprendere, emozionare e rendere indimenticabili i momenti delle feste. Durante l’evento anche consigli personalizzati per guidarti nella scelta del vino perfetto per ogni occasione.

Prenota ora la tua esperienza

I posti sono limitati:

assicurati subito il tuo posto e vivi in anteprima la magia dei vini del Natale.

- Ingresso gratuito

- Accesso riservato esclusivamente ai prenotati

- Contattaci per informazioni e prenotazioni

Jorioz Distribuzione Vini ti aspetta in villa.

Il Natale… comincia da qui.

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 349 1041844 – andrea@jorioz.it

Pagina Facebook: JoriozDistribuzione

Vini Pagina Instagram: andrea.jorioz