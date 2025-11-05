Cosmogonie. Il giardino segreto: l'artista Davide Prevosto svela la vita primordiale della natura in 18 dipinti

18 dipinti a olio, realizzati nell'ultimo biennio per indagare e mettere in scena la vita nascosta e primordiale di composizioni floreali e nature morte attraverso pennellate materiche ed evocative.

Tutto questo e molto altro è inserito all'interno di Cosmogonie. Il giardino segreto, la mostra personale di Davide Prevosto, artista e insegnante biellese, già noto per diversi lavori pittorici, come Il Re Solo, dedicato all'intramontabile Marco Pantani, ideato proprio in occasione della tappa a Biella del Giro d'Italia 2024. Stavolta, il soggetto dei suoi quadri è la summa di due anni di lavoro, con protagonista la natura e la sua essenza ancestrale.

Un'indagine che abbraccia miliardi di anni, fin dalle origini dell'intero universo. “Sono opere che esaminano la profondità, celata all'interno delle cose, in questo caso nature morte e composizioni floreali – sottolinea Prevosto – All'interno di questa vita segreta esiste un movimento particellare che viene evocato proprio da questo tipo di pennellate. Noi esseri viventi siamo il risultato di un'evoluzione iniziata miliardi di anni fa, con la combinazione di più elementi. L'esposizione vuole proprio mostrarne la complessità e la vita pulsante presente in esse”.

Il nuovo lavoro artistico si ispira alla corrente dell'espressionismo e si rivolge ad ogni fascia di pubblico “dal momento che è un'esperienza che riguarda tutti noi – spiega l'artista - Sono tematiche che, direttamente e non, riguardano l'intero genere umano”. L'inaugurazione del vernissage si terrà a Villa Piazzo, in via G.B. Maggia 2, a Pettinengo, alle 17.30 di sabato 8 novembre. L'evento prevede un talk con l'artista, a cura di Luca Deias, e un accompagnamento musicale al pianoforte di Michele Cerri.

La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre ad ingresso libero e gratuito. “Ringrazio per la collaborazione e l'ospitalità l'Associazione Pacefuturo e il comune di Pettinengo – conclude Prevosto – Nei giorni che seguiranno la cerimonia inaugurale, Villa Piazzo sarà aperta dalle 8 alle 19.30. Inoltre, nei weekend, per chi avrà piacere, sarò presente per accompagnarvi tra le mie opere tra le 15 e le 19.30”.