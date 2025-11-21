Al Vandorno torna il mercatino di Natale

Sabato 22 novembre alle 14,30 apre al Vandorno, presso il salone della Cooperativa Sociale al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, il tradizionale mercatino di Natale..

Si tratta della 43a edizione che richiama ogni anno l’attenzione di un pubblico affezionato, anche fuori Biella e Biellese.

Potrete acquistare regali di Natale scegliendo tra articoli per la cucina e biancheria per la casa, anche con soggetti natalizi, ricamati a mano dalle preziose amiche della Cooperativa, o lasciarvi ispirare da tovaglie e servizi vintage per la vostra tavola delle feste!

Troverete addobbi e decorazioni artigianali in stoffa e materiali naturali; oggetti e idee regalo per grandi e piccini; caldi manufatti in lana tra cui sciarpe, babbucce e berretti lavorati ai ferri, mantelle in cachemire e lane pregiate; asciugamani e lenzuola di pregio, graziosi e divertenti corredi per neonati.

Infine, specialità gastronomiche di produttori locali d’eccellenza: agnolotti di carne, salami, salcicce, formaggi, miele, riso, dolcetti, vini, patate e mele nostrane!

Il mercatino, come sempre, si svolge presso il salone della Cooperativa del Vandorno, al coperto e al caldo con i seguenti orari:

nei sabati 22 e 29 novembre e 6 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 -

nelle domeniche 23 e 30 novembre, 7 dicembre e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Nel pomeriggio di domenica 30 novembre gli elfi e Babbo Natale saranno presenti nel salone ad accogliere i bambini della Scuola Materna.

Nei pomeriggi di domenica 23 novembre e domenica 7 dicembre dalle 16 alle 18 un amico della Cooperativa riserverà una fumante sorpresa.

La manifestazione sarà inaugurata alle 14,30 di sabato 22 novembre con la benedizione del parroco Don Vittorino Pasquin.

Tutti i ricavi saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno costruita e gestita dalla locale Società Cooperativa, presente sul territorio da 157 anni.