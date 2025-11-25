Sostegno, Casa del Bosco in festa per Santa Caterina

Festa di Santa Caterina a Casa del Bosco, nel comune di Sostegno. Un evento patrocinato dalla SOMS locale, in programma domenica 30 novembre, dove l'abitato si vestirà a festa e diventerà un villaggio incantato: luci, profumi e sorrisi animeranno i cortili con mercatini, buon vino e attività rivolte a grandi e piccini. Lungo le vie del paese saranno presenti bancarelle di hobbisti e artigiani, mercatini dei bambini, postazioni enogastronomiche, laboratori e mostre al Museo del Bramaterra. Qui si avrà anche l'opportunità di incontrare Babbo Natale.
