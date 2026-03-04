A mani nude e a cuore aperto, a Candelo un evento dedicato per l'8 Marzo

Domenica 8 marzo, alle 16:30, presso il Centro culturale Le Rosminiane, dove ha sede la Biblioteca Civica di Candelo, nella Sala degli Affreschi P.Carlo Robiolio, in occasione delle iniziative dedicate alle Donne 2026, si terrà l'evento dedicato al mondo femminile "A mani nude e a cuore aperto" ,quarta edizione, organizzato dall’Ass. Orizzonti Creativi, in collaborazione con la Biblioteca civica di Candelo e col patrocinio del Comune..

Il sottotitolo che caratterizzerà gli interventi artistici sarà “Il tempo del Tuo canto - storie di Donne e di Musica”, un percorso tra performance letterarie, musicali e di arti visive attraverso le opere delle socie e dei soci di Orizzonti Creativi. Come filo comune, il rapporto e il legame tra Donna e Musica, nelle sue molte sfaccettature.

Il Programma Generale prevede inoltre, oltre alle letture interpretate da brani, poesie e all’esposizione delle Arti Visive, ulteriori momenti dedicati agli sketch dal vivo disegnati da Gloria Meluzzi, brillante e capace fumettista e Mauro Lombardi, fabbricante di immagini oniriche e ispirate.

“Uno spazio importante dell’evento - aggiunge il presidente di Orizzonti Creativi Michele Carini - sarà dedicato alla musica dal vivo, i cui protagonisti saranno Giacomo Petrocchi, sassofonista jazz e polistrumentista creativo, con lo Stardust Trio, formato da Miriam Jitaru, voce, David Jitaru, pianoforte, e Michele Garbolino, contrabbasso: insieme proporranno interpretazioni di brani classici della tradizione del jazz, bossa nova, musica italiana”.

Le autrici e gli autori che parteciperanno saranno: Michele Carini, Tiziana Corgiatti, Jole Notarangelo, Giacomo Ramella Pralungo. Per l’ambito Arti Visive esporranno: Nicoletta Feroleto, Giorgio Fogliano, Yavhen Karpenko, Mauro Lombardi, Gloria Meluzzi, Cristina Verbeni, Mattia Viceconte.

Un evento nella migliore tradizione di Orizzonti Creativi: fare cultura attraverso le arti a disposizione, reinventandosi ogni volta con nuovi temi da proporre, coinvolgendo il pubblico attraverso momenti di riflessione e di divertimento.