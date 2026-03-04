Teakwondo Games: bimbi biellesi protagonisti a Beinasco

Il comitato regionale Piemonte ha organizzato domenica 1 marzo a Beinasco i "Taekwondo Games" un evento non competitivo dedicato ai bambini fino ai 12 anni. La Kwan era presente con alcuni dei suoi più piccoli atleti che hanno dovuto cimentarsi in tre diverse prove: un circuito ad ostacoli, una prova di combattimento e una di forme.

"È stata un'ottima occasione per avvicinare i più piccoli al mondo del Taekwondo e delle gare".

A seguire i bambini erano presenti i maestri Igor Umilio e Claudio Maffioletti