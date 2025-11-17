Film, spettacoli e una nuova panchina rossa: Cossato dice No alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, l'amministrazione comunale di Cossato ha promosso un calendario di eventi e iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere. Un percorso di riflessione e partecipazione per affermare insieme il valore del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna.

Iniziato sabato 15 novembre con "Passi in comune contro la violenza di genere", una passeggiata di sensibilizzazione per le vie e piazze del centro cittadino, con tappa alle panchine rosse per brevi momenti di riflessione, si proseguirà domenica 23 novembre, alle 10,30, nei pressi della Chiesa del Convento Francescano di frazione Spolina per l'inaugurazione di una nuova panchina rossa, simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza maschile sulle donne.

Giovedì 27, alle 18.30, presso la sala Eventi di Villa Ranzoni, avrà luogo una serata di analisi filmica sul Film "Dentro l'animo femminile: Parthenope" di Paolo Sorrentino nell'ambito del ciclo di incontri "E adesso parliamo di Cinema", promossi dall'Informagiovani di Cossato a cura di Riccardo Poma.

Infine, domenica 30 novembre, dalle 17.30 alle 19, al Teatro comunale di Cossato si terrà l'evento "Equilibri in scena" che prevede due spettacoli teatrali: "Le parole per dirlo", ideato e diretto da Franca Bonato e "Sfiorite a Morte", liberamente ispirato al libro Ferite a morte di Serena Dandini, a cura del gruppo di teatro "I Copioni" del Liceo del Cossatese e delle Baragge. Uno spettacolo inserito nel progetto Bi.lanciare che vede capofila il Consorzio Sociale il Filo da Tessere.

Inoltre, per tutto il periodo, presso la Biblioteca Comunale di Cossato, ci saranno in evidenza i libri della sezione dedicata al tema.