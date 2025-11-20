Asta di beneficienza a Casa Regis a favore dei FAI di Biella FOTO

Si terrà il prossimo 30 novembre alle ore 15:00 l’asta di beneficenza a favore del FAI di Biella e di Casa Regis, un appuntamento che unisce arte, solidarietà e territorio.

L’evento sarà ospitato negli spazi di Casa Regis – Centro per l’Arte Contemporanea, in frazione Marchetto 18 (Valdilana), dove i partecipanti potranno ammirare e aggiudicarsi numerose opere d’arte, tra le quali quelli provenienti dalla mostra “Photography into Sculpture" (un omaggio e un aggiornamento), a cura di L. Mikelle Standbridge, attualmente in corso.

Questa esposizione internazionale, ispirata alla storica mostra del MoMA di New York del 1970, esplora l’evoluzione della fotografia intesa come scultura, attraverso le opere di 11 artisti provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti. L’asta rappresenta un’occasione unica per sostenere il FAI di Biella e Casa Regis, e al tempo stesso acquisire opere d’arte contemporanea di rilievo.

Svolgimento dell’asta

All’apertura dell’evento verranno presentate le sale e le opere esposte. Durante la visita, i partecipanti potranno formulare offerte sulle opere numerate. In caso di offerte multiple, i referenti informeranno i partecipanti per consentire eventuali rilanci.

Al termine del tempo di visita, sarà concesso un ultimo momento per rilanci finali, dopodiché si procederà alla proclamazione dei vincitori, sala per sala.

Gli acquisti possono essere effettuati in tre modalità:

- Acquisto immediato delle opere della Sala Cucina (ritiro in loco, con imballaggio a cura dello staff).

- Acquisto delle opere in mostra, con ritiro previsto a febbraio 2026. Il trasporto delle opere rimarrà a carico dei compratori.

- Richiesta di opere su commissione, realizzate dagli artisti in base alle preferenze dei partecipanti.

I pagamenti possono avvenire in contanti o tramite bonifico istantaneo direttamente a favore di Casa Regis.

Il valore delle opere è compreso tra 100€ e 5.000€.

Informazioni utili

Per agevolare l’accesso, sarà possibile parcheggiare nello spazio davanti al civico 71 di Frazione Marchetto.

L’asta si svolgerà su due piani e il piano terra è accessibile ai disabili. All’ingresso sarà presente un banchetto FAI, con funzione di accoglienza.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.casaregis.org/ o contattare il numero di telefono + 39 3331995123