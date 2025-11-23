 / Cossato e Cossatese

Alpini, tutto pronto a Cossato per la cena della bagna cauda

Alpini, tutto pronto a Cossato per la cena della bagna cauda (foto di repertorio)

Tutto pronto a Cossato per la cena della bagna cauda, in programma sabato prossimo, 29 novembre, alle 20, nella sede delle penne nere, situata in via Battisti 10. L'iniziativa vede protagonisti gli Alpini del Gruppo di Quaregna e Cossato.

