Valdilana, primi eventi al Presepe Gigante di Marchetto tra laboratori e visite

Primi appuntamenti di Natale a Mosso, nel comune di Valdilana. Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 18, in piazza Italia, avrà luogo il Mercatino del Presepe, con la presenza di hobbisti e artigiani pieni di idee regalo e qualificati produttori con una offerta di prodotti locali formaggi, salumi, miele, liquori e vini.

Dalle 14.30 alle 16, nella sala Alpini nella piazzetta delle Granaglie, si terrà un laboratorio educativo e creativo a cura della associazione Piccola Fata di Pettinengo, rivolto ai bambini per sperimentare su piccoli telai la realizzazione di manufatti con fili colorati. Gradita la prenotazione al numero 334.6142971. Ritrovo alle 14.15 all’entrata del Presepe. Alle 15.30, invece, sarà il turno della visita inaugurale al Presepe con le Fisarmoniche di Salaris Accordions.

Per tutto il giorno è in funzione il punto ristoro della Pro Loco di Mosso con bevande calde, specialità salate e dolci. Mercoledì 3 dicembre per la rassegna Gelindo per una sera, incontro con Linda Tugnoli,scrittrice e regista presso Valdilana Hub di Ponzone Biellese, alle 21, in collaborazione con Atelier, Docbi, e Amici del Mulino di Soprana. Autrice di numerosi servizi sul Biellese per la trasmissione GEO su RAI3 , Linda Tugnoli presenterà il suo ultimo libro “ Il Paese dei Morti “ ambientato nel Biellese come i precedenti.