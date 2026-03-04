Il Cammino di Ermenegildo: dove cultura, storia e natura si intrecciano a "Fa’ la cosa giusta!" FOTO

Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo). “Quante ne servono per costruire la pace, per non sentirsi soli, per fare la differenza? La risposta è davanti ai nostri occhi: di tutti noi c’è bisogno - spiega Miriam Giovanzana, direttrice editoriale di Fa’ la cosa giusta! - Nell’edizione 2026 della fiera raccontiamo come le scelte di ognuno, messe in relazione tra loro, acquistano un valore nuovo e trasformativo. La parte espositiva e i tanti incontri rendono evidente proprio questo: come siamo parte di un’unica realtà di cui tutti siamo protagonisti”. È questo il filo rosso - “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” - che percorre la nuova edizione, la 22esima, di Fa’ la giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma a Fiera Milano Rho da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito (previa registrazione) per chiunque desidera conoscere le 500 realtà espositive e partecipare ai 350 incontri del programma culturale e dialogare con i 500 relatori, in un’area complessiva di 30mila mq. Ricche di spunti e nuove idee le aree tematiche in cui è possibile scoprire le buone pratiche di consumo e produzione, dando valore ai territori e creando sinergia tra associazioni, istituzioni e imprenditori locali: abitare sostenibile; cibo e sana alimentazione; cosmesi naturale e biologica; grandi cammini, turismo responsabile e outdoor; moda etica e sostenibile; pace, cultura e partecipazione; prodotti e servizi per famiglie e bambini; street food.

Una novità nell’area dedicata ai Cammini è Oasi Zegna, che presenta in fiera un itinerario ad anello di tre giorni, 50 km e 2.000 metri di dislivello tra le Alpi Biellesi: è il Cammino di Ermenegildo, dedicato al fondatore a cui si deve l’opera di valorizzazione ambientale e sociale delle montagne intorno al Lanificio Zegna.

Tre voci profondamente legate a questi luoghi saranno protagoniste di questo intervento dedicato al Cammino di Ermenegildo, intrecciando natura, scienza e visione progettuale in un racconto capace di restituire profondità e significato a questo itinerario.

Il Cammino è un percorso ad anello di tre giorni, 50 km e 2.000 metri di dislivello nel cuore dell’Oasi Zegna, tra le Alpi Biellesi, in Piemonte. Un itinerario pensato per chi cerca equilibrio tra benessere fisico, immersione nella natura, scoperta culturale e crescita personale. Attraversarlo significa entrare nella storia del fondatore Ermenegildo Zegna, imprenditore visionario che progettò e costruì una strada panoramica, avviando una trasformazione profonda del territorio capace di generare valore per le generazioni future.

A raccontarne senso e prospettive sarà Corrado Panelli, dottore forestale e membro del Comitato Scientifico di Oasi Zegna, che da oltre trent’anni cura il paesaggio boschivo con attenzione ai cicli naturali e alla biodiversità. Il suo intervento offrirà la chiave di lettura ecologica del Cammino, restituendo la complessità dell’ecosistema in cui si sviluppa.

Accanto a lui, Alessandra Maffeo, naturalista e professionista della comunicazione scientifica, e Stefano Maffeo, geologo specializzato in pianificazione territoriale, condivideranno competenze ed esperienza, insieme al ruolo decisivo che hanno avuto nell’ideazione del Cammino. Dalla definizione del tracciato alla costruzione della sua identità culturale, il loro contributo ha dato forma a un progetto che unisce rigore scientifico, narrazione del paesaggio e una visione contemporanea del camminare.

Le loro parole accompagneranno il pubblico dentro il Cammino prima ancora dei passi: un incontro aperto, pensato per offrire uno sguardo autentico sulla genesi del progetto e sulle prospettive future di un territorio che continua a ispirare.

L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 15.00, presso la Piazza del Turismo Lento.