Fratelli d'Italia, cena degli auguri di Natale a Sandigliano

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia - Biella, organizza la tradizionale Cena degli Auguri di Natale, in programma per sabato 29 novembre, alle 20, presso la prestigiosa cornice della Cascina Era di Sandigliano.

La serata vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, del Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, di amministratori regionali e locali, dirigenti del partito, militanti e simpatizzanti. Ospite d’onore sarà Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, figura di riferimento del partito a Bruxelles e voce autorevole dell’Italia nelle istituzioni europee.

“Un appuntamento atteso, che ogni anno riunisce volti, storie e impegno. Un momento conviviale e di condivisione, nel segno dell’impegno quotidiano che ciascuno porta avanti con passione, rigore e senso di responsabilità – sottolinea il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Fratelli d’Italia ha radici nella tradizione, responsabilità nel presente, visione per l’Italia che verrà”.