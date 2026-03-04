Dalla Valsessera a Cossato, Fratelli d'Italia incontra i cittadini per il referendum

Continua la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.
Di seguito il calendario degli incontri in programma:
Lunedì 9 marzo
09:00 – 11:00 | Pray (Mercato): Piazza Lora Totino
14:00 | Crevacuore: Piazza Martiri (Municipio)
16:00 | Portula: Fraz. Chiesa
Martedì 10 marzo
09:00 – 11:00 | Pettinengo (Mercato): Piazza L. Vaglio
14:00 | Valdilana (Valle Mosso): Piazza Alpini d'Italia
16:00 | Veglio: Frazione Borgo
Mercoledì 11 marzo
09:00 – 11:00 | Cossato (Mercato): Piazza del Mercato
14:00 | Castelletto Cervo: Via Per Cossato
16:00 | Valdilana (Mosso): Mosso Santa Maria - Piazza Italia