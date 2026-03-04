 / POLITICA

POLITICA | 04 marzo 2026, 07:00

Dalla Valsessera a Cossato, Fratelli d'Italia incontra i cittadini per il referendum

Continua la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ. 

Di seguito il calendario degli incontri in programma:

Lunedì 9 marzo

09:00 – 11:00 | Pray (Mercato): Piazza Lora Totino

14:00 | Crevacuore: Piazza Martiri (Municipio)

16:00 | Portula: Fraz. Chiesa

Martedì 10 marzo

09:00 – 11:00 | Pettinengo (Mercato): Piazza L. Vaglio

14:00 | Valdilana (Valle Mosso): Piazza Alpini d'Italia

16:00 | Veglio: Frazione Borgo

Mercoledì 11 marzo

09:00 – 11:00 | Cossato (Mercato): Piazza del Mercato

14:00 | Castelletto Cervo: Via Per Cossato

16:00 | Valdilana (Mosso): Mosso Santa Maria - Piazza Italia

c. s. Fdi Biella g. c.

