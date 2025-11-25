 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 25 novembre 2025, 08:10

Natale nel cuore del borgo di Crevacuore, al via la prima edizione

Partirà domenica 30 novembre la prima edizione di Natale nel cuore del borgo, di scena dalle 9 alle 18 nell'abitato di Crevacuore. Saranno presenti i classici mercatini, con musica dal vivo e possibilità di assaggiare un piatto di polenta concia, a partire dalle 11. Si consiglia di portare un proprio contenitore. 

g. c.

