A Vigliano si cammina tutti assieme per l'8 Marzo

Per la Giornata internazionale della donna l'Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con la Pro Loco e la Podistica Vigliano, invita alla passeggiata solidale "La vita corre... noi camminiamo insieme", per unire i benefici psico-fisici della camminata ad una riflessione sul mondo femminile, sulle conquiste ma anche e soprattutto sulle discriminazioni e sulle violenze che quotidianamente si ripetono, con una continua e apparentemente inarrestabile sequenza.

La manifestazione è sostenuta dalle associazioni "Non sei sola", "Voci di donne", "Donne nuove", "Underground" e si avvale del patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Biella. La passeggiata ludico-motoria di circa 5 km seguirà il programma seguente: alle 14 ritrovo e iscrizioni di fronte alla sede della Pro Loco, in via Largo Stazione 14, a Vigliano Biellese; alle 15 partenza della passeggiata attraverso sentieri campestri con arrivo all’Azienda agricola "Il Chioso”, con visita e illustrazione dei progetti di sviluppo dell’area. Al rientro, ristoro offerto dalla Pro Loco.

Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Iscrizione a 5 euro, con assicurazione compresa. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza di genere. In caso di maltempo, la passeggiata è rinviata alla domenica successiva.