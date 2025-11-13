A Borriana si cammina contro la violenza di genere

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 14:00, in piazza Don Guido Gariazzo a Borriana prenderà il via la corsa benefica contro la violenza di genere.

Un evento aperto a tutti — famiglie, sportivi, giovani, anziani — perché la battaglia contro ogni forma di violenza non riguarda solo chi la subisce, ma l’intera comunità.

Il ricavato della manifestazione verrà interamente devoluto all’associazione PAVIOL di Biella, realtà che ogni giorno lavora in prima linea per sostenere le vittime, offrire ascolto, protezione e percorsi concreti di rinascita. Partecipare significa non solo correre, ma contribuire a costruire un futuro più giusto, più sicuro e più umano.

La violenza di genere è una ferita profonda nella nostra società, troppo spesso nascosta nelle case, nei silenzi, nella paura. Non possiamo restare spettatori: dobbiamo essere voce, sostegno e presenza. Lo sport, con la sua forza aggregativa e la sua capacità di trasformare energia in obiettivi comuni, diventa simbolo perfetto di questa lotta.

Come amministrazione crediamo fermamente che prevenzione, informazione e sensibilizzazione siano fondamentali. Ogni gesto conta: anche un passo, una corsa, un cuore che decide di esserci.

Questa iniziativa vuole essere un messaggio chiaro: Borriana è accanto alle donne, ai loro diritti, alla loro libertà. Non c’è progresso senza rispetto, non c’è comunità senza solidarietà.

Invito tutte e tutti a partecipare, a portare un amico, a coinvolgere la propria famiglia. Insieme possiamo trasformare questa giornata in un segno concreto di speranza e cambiamento.

Corriamo per chi non ha più fiato, camminiamo per chi ha paura di uscire, uniamo le nostre voci per dire basta alla violenza.

Vi aspettiamo numerosi: un passo alla volta, facciamo sentire che Borriana c’è