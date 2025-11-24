 / Valle Elvo

A Sala Biellese si premiano gli studenti meritevoli nel ricordo di Roberto Masserano

Un importante momento di comunità si terrà sabato 29 novembre nel comune di Sala Biellese. Nel salone della Pro Loco, in via Ottavio Rivetti 3, alle 21, avrà inizio la 16° cerimonia di consegna del contributo allo studio, intitolata dal 2014 a Roberto Masserano. Saranno premiati gli studenti di scuole elementari (3°, 4° e 5°), medie, superiori e università.

