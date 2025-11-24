A Sala Biellese si premiano gli studenti meritevoli nel ricordo di Roberto Masserano

Un importante momento di comunità si terrà sabato 29 novembre nel comune di Sala Biellese. Nel salone della Pro Loco, in via Ottavio Rivetti 3, alle 21, avrà inizio la 16° cerimonia di consegna del contributo allo studio, intitolata dal 2014 a Roberto Masserano. Saranno premiati gli studenti di scuole elementari (3°, 4° e 5°), medie, superiori e università.
In Breve
domenica 23 novembre
sabato 22 novembre
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, si presenta il progetto del consiglio di Quartiere Vernato-Thes
In attesa delle elezioni del prossimo 30 novembre, si presenta il progetto del consiglio di...