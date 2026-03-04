Scacchi: l'IC Biella 3 Campione Provinciale FOTO

Si è disputata oggi, mercoledì 4 marzo, alla scuola media Scuola Media Salvemini di Biella, la fase provinciale del Trofeo Scacchi. Una giornata intensa che ha visto sfidarsi ben 25 squadre tra scuole secondarie di primo e secondo grado, segnando il record di partecipazione per la manifestazione.
A dominare la competizione è stato l’IC Biella 3, che si è aggiudicato il primo posto sia nella categoria Assoluto sia nella Femminile delle secondarie di primo grado.
La formazione maschile dell’IC Biella 3 era composta da: Campagnolo Giuseppe, Ugolini Edoardo, Gagliardo Marcello, Minteh Isaak e Giabardo Nicolò.
La squadra femminile ha invece visto in campo: Kalleparampil Angela, Burdina Anastasia, Oldrini Margherita, Giordani Maria, Messina Lara e Agnelli Cecilia.
I Podi
Secondarie di primo grado – Categoria Assoluto
1° IC Biella 3
2° Andorno
3° Biella 2
Secondarie di primo grado – Categoria Femminile
1° IC Biella 3
2° Andorno
3° Biella 2
Allievi – Categoria Assoluto
1° ITC Bona
2° Liceo Scientifico di Cossato
3° ITIS Biella
Allievi – Categoria Femminile
1° ITIS (unica squadra iscritta)
Juniores – Categoria Assoluto
1° ITIS (unica squadra iscritta)
Tutte le squadre qualificate accederanno ora alla fase regionale, in programma il 14 aprile a Leinì.