Scacchi: l'IC Biella 3 Campione Provinciale FOTO

Si è disputata oggi, mercoledì 4 marzo, alla scuola media Scuola Media Salvemini di Biella, la fase provinciale del Trofeo Scacchi. Una giornata intensa che ha visto sfidarsi ben 25 squadre tra scuole secondarie di primo e secondo grado, segnando il record di partecipazione per la manifestazione.

A dominare la competizione è stato l’IC Biella 3, che si è aggiudicato il primo posto sia nella categoria Assoluto sia nella Femminile delle secondarie di primo grado.

La formazione maschile dell’IC Biella 3 era composta da: Campagnolo Giuseppe, Ugolini Edoardo, Gagliardo Marcello, Minteh Isaak e Giabardo Nicolò.

La squadra femminile ha invece visto in campo: Kalleparampil Angela, Burdina Anastasia, Oldrini Margherita, Giordani Maria, Messina Lara e Agnelli Cecilia.

I Podi

Secondarie di primo grado – Categoria Assoluto

1° IC Biella 3

2° Andorno

3° Biella 2

Secondarie di primo grado – Categoria Femminile

1° IC Biella 3

2° Andorno

3° Biella 2

Allievi – Categoria Assoluto

1° ITC Bona

2° Liceo Scientifico di Cossato

3° ITIS Biella

Allievi – Categoria Femminile

1° ITIS (unica squadra iscritta)

Juniores – Categoria Assoluto

1° ITIS (unica squadra iscritta)

Tutte le squadre qualificate accederanno ora alla fase regionale, in programma il 14 aprile a Leinì.