Golf Cavaglià, gare e programmi FOTO

Stesina nel Jolly Sport Golf Tour

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa inaugurale del Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche) circuito che qualifica i migliori di ogni prova alla finale nazionale del 16 ottobre al Gc Royal Park.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 38, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39, 2° Netto Edoardo Dattilo Royal Park Roveri 38. 2a categoria: 1° Netto Matteo Pasinato Cavaglià 43, 2° Netto Diego Platini Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Vittorio Eulogio Cavaglià 42, 2° Netto Patrizia Tallia Cavaglià 41. 1° Ladies Anna Maria Lo Conte Cavaglià 40.

Parrini nella gara Team Golf Road To Acaja

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la gara Team Golf Road To Acaja (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche) che ha visto al via oltre 80 partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Nicolò Parrini Cavaglià 35, 1° Netto Vittorio Costa Fronde 44, 2° Netto Umberto Bonino Mulino Cerrione 35. 2a categoria: 1° Netto Roberto Buccio Continental Verbania 40, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Massimo Accorsi Laghi 41, 2° Netto Carlo Debernardi Cavaglià 40. 1° Ladies Donatella Spanò Laghi 36. 1° Seniores Sandro Grange Courmayeur 39.

Programma weekend con Amri e The Challenge by Blu Vacanze

Il mese di marzo prosegue al Golf Club Cavaglià con un doppio appuntamento.

Sabato c’è in programma la tappa inaugurale dell’AMRI 2026 Charity Tournament (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€ - a seguire premiazione e rinfresco) circuito benefico con classifica a ranking. AMRI è un’associazione di volontariato e solidarietà che dal 1992 opera a favore dei bambini affetti da malattie reumatiche presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Domenica si disputerà la tappa del The Challenge by Blu Vacanze (18 buche Stableford – iscrizione soci 20€, esterni gara+green fee 70€ - a seguire premiazione e rinfresco) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.